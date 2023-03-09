«Будем думать»: разведенный Лепс намекнул на предстоящую свадьбу с молодой моделью

В последнее время все внимание прессы приковано к Григорию Лепсу. Не так давно артист развелся с супругой. Мужчина признается, что расставание далось ему очень тяжело, вот почему он до сих пор считает экс-возлюбленную своей семьей. Несмотря на это, Лепс довольно быстро нашел новую избранницу. По словам певца, девушка намного его младше. По соображениям прессы, речь идет про 26-летнюю модель Елизавету Ридель. Сам мужчина не стал подтверждать подобные домыслы, но при этом он в очередной раз сделал смелое заявление.

Так, в беседе с Пятым каналом Лепс признался: он не исключает возможности брака с новой возлюбленной. «Это моя любимая женщина, моя вторая половинка. Будем думать», — интригующе ответил Григорий на вопрос о свадьбе.

К слову, многие звездные коллеги поддерживают решение музыканта. Так, например, певица Зара отметила, что с Елизаветой Лепс приобрел утраченное вдохновение.

«Он всегда в этом состоянии находится, и это его вдохновляет на творчество. Мы должны его поддержать», — резюмировала знаменитость.

Ранее мы писали о том, мог ли 60-летний Григорий избежать развода с супругой Анной Шаплыковой. Подробности читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой выяснилось, чем на самом деле переболела мама Валерии. Певица вышла на связь с журналистами и сообщила о состоянии родительницы. Также возлюбленная Пригожина заявила: ее мама недавно перенесла операцию по замене суставов. Полное высказывание артистки смотрите здесь.