«Публично провести казнь»: почему Алсу отказалась развестись с мужем мирно

В последнее время предметом активного обсуждения стал развод певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова после 18 лет брака. Недавно стало известно, что исполнительница хита «Зимний сон» отказалась расстаться с мужем мирно и подала иск в суд о разделе совместно нажитого имущества. В беседе с Woman.ru адвокат Андрей Алешкин объяснил, с чем может быть связано решение артистки.

Новость о разводе Алсу и Яна Абрамова стала полной неожиданностью для поклонников певицы. Певица и предприниматель считались одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Однако в конце мая артистка объявила о разводе. Ее не остановили ни 18 совместно прожитых лет, ни трое совместных детей. По слухам, причиной разрыва супругов стали многочисленные измены бизнесмена.

2 июля Алсу обратилась в Савеловский суд Москвы с иском о разделе совместно нажитого за 18 лет брака имущества. Певица отказалась от мирового соглашения решила урегулировать имущественные отношения с мужем через суд несмотря на то, что Ян Абрамов готов передать ей активов на 2,5 млрд рублей.

Адвокат Андрей Алешкин считает, что причин для решения ситуации в суде у Алсу две.

«Во-первых, Алсу может полагать, что стоимость актива семейного, который, условно говоря, она заработала за годы семейной жизни, гораздо выше, чем оценил супруг. Во-вторых, желание публично провести некую казнь. Возможно, она хочет раскрыть какие-то детали и тайны, которые привели ее к такому решению», — заявил эксперт.

По мнению адвоката, «предстоит серьезная схватка» между артисткой и бизнесменом. Андрей Алешкин отметил, что решение по финансам уже не будет в пользу Алсу.

Напомним, Алсу состояла в браке с Яном Абрамовым с 2006 года, но в конце мая певица подала на развод.

Ранее сообщалось о том, что адвокат Елена Сенина назвала причину иска Алсу о разделе имущества с мужем.