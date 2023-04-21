«Птоз возник вовсе не случайно»: что повлияло на внешний вид 74-летней Аллы Пугачевой

Алла Пугачева давно не проживает на территории РФ. Год назад артистка перебралась в Израиль и там строит новую жизнь. При этом она остается самой обсуждаемой персоной в нашей стране, и причиной подобного стали не только гневные комментарии артистки. Не так давно Алла Борисовна в личном блоге поделилась фотографией и вмиг привлекла внимание публики. Пользователи Сети не смогли не заметить изменения во внешности певицы. Тогда все поставили ей диагноз — птоз. Журналисты из mk.ru связались с пластическим хирургом Надеждой Петраш, чтобы прояснить ситуацию.

Эксперт не стала отрицать проблему Пугачевой и заявила: «Птоз возник вовсе не случайно». По словам Надежды, к подобному состоянию могли привести не только физиологические процессы, но и пагубный образ жизни.

«Птоз развивается не только из-за возрастных изменений, но и из-за образа жизни пациента. При употреблении алкоголя, нарушении режима сна, резком похудении состояние усугубляется», — высказалась Петраш.

Специалист заявила: у исполнительницы хита «Арлекино» «проблемы налицо». Именно поэтому она призвала знаменитость незамедлительно начать лечение: ей нужно сдать анализы крови и изменить рацион питания.

«Алле Борисовне нужно работать с овалом лица. Ей необходимо также включить в свой рацион определенные витамины», — резюмировала Надежда.

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