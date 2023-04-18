Поэтесса Касимцева оправдалась за создание хита «Алла будет петь» и отреклась от Пугачевой

Алла Пугачева уже давно не проживает на территории РФ. Год назад артистка перебралась в Израиль и там строит новую жизнь. Исполнительница хита «Арлекино» нередко привлекает к себе внимание, оставляя суровые комментарии в адрес россиян. Кроме того, недавно Кристина Орбакайте выпустила новый хит «Алла будет петь», который выглядел весьма странно в свете последних событий и гневного настроения Пугачевой. Вот почему на автора композиции обрушился шквал критики. В беседе с порталом PROZVEZD Наталья Касимцева поспешила внести ясность в ситуацию.

Как выяснилось, песня была написана много лет назад: тогда еще Алла Борисовна находилась в РФ и радовала публику выступлениями. Кроме того, поэтесса заявила: текст композиции никак не отражает ее позицию, поэтому она не разделяет высказываний Пугачевой.

«Текст песни был написан очень давно и отдан Пугачевой много лет назад. Он никак не отражает мою позицию. Моя последняя работа — "Родина-Мать" для Лепса. Я живу в своей стране и пишу песни для вас», — высказалась Наталья.

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