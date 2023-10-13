Птица залетает в квартиру к печальным событиям: Анна Семенович стала верить в приметы после смерти бабушки
Анна Семенович рассказала о связанной с птицей примете перед смертью бабушки.
© Kashaev Pavel/East News
Певица Анна Семенович в пятницу 13-е рассказала, что стала верить в приметы после смерти бабушки. Перед уходом из жизни родного человека в квартиру артистки залетела птица.
Подробности узнал сайт mk.ru.
Семенович до сих пор считает случившееся с бабушкой «мистической историей». Родственница попала в больницу, и певица очень за нее переживала.
Занимаясь спортом в один из дней, она услышала шум в вентиляционной системе. Раскрутив ее вместе с помощницей, артистка увидела голубя. Было непонятно, как птица попала туда при закрытых окнах. Более того, Семенович жила на низком этаже, и над ее квартирой было много других.
«Есть примета, когда птица залетела в квартиру, это в печальным событиям», - рассказала певица.
В тот день она позвонила маме и отменила дела, чтобы навестить бабушку в больнице. Она находилась в тяжелом состоянии. Родственникам разрешили минуту побыть рядом с ней.
«На следующий день я улетаю в Дубай на концерт, и там вечером узнаю, что бабули не стало», - поделилась Семенович.
Ранее исполнительница рассказала о мешающей спать особенности бойфренда.