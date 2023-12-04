«Страшные гастроли»: гитарист Левшин раскрыл подробности концерта Пугачевой в Припяти

Гитарист Аллы Пугачевой Александр Левшин прокомментировал слова певицы о потерянном здоровье после выступления в Чернобыле. Музыкант подтвердил слова Примадонны и подчеркнул, что ему навсегда «запомнились те страшные гастроли».

«Мы ехали на концерт и не понимали, что реактор излучал по полной. Некоторые после той поездки заболели и скончались. Много страшного видели... Например, въехали в Припять. Город пустой. Открытые окна, белье на улице - и никого... Какой-то порошок на обочине», - сказал Левшин в беседе с aif.ru.

Он также отметил, что многие, кто был на том концерте, не вернулись домой.

«Вспоминать не хочется», - заключил музыкант.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла техногенная катастрофа, последствия которой устраняют до сих пор. Уровень радиации в эпицентре в сотни тысяч раз превышал норму. Авария расценивается как крупнейшая в своём роде за всю историю атомной энергетики.

Концерт Пугачевой в Припяти состоялся практически сразу же после аварии. Певица приехала в поселок под Чернобылем и дала там концерт на девять тысяч человек. Тогда же исполнительница заявила, что у нее начались проблемы с голосом.

Ранее мы писали, что Пугачева напомнила о поездке в Припять в своей последней публикации. Звезда призвала не считать волосы на ее голове из-за событий прошлого, а сосредоточить внимание на любви к зрителям. По словам Пугачевой, она была готова бежать к любимым фанатам куда угодно и несмотря ни на что.