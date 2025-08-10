«Психология любого неудачника»: Игорь Крутой высмеял певца Антона Зацепина

Композитор Игорь Крутой высмеял участника «Фабрики звезд-4» Антона Зацепина, заявившего, что победа Ирины Дубцовой в телешоу была незаслуженной.

«Он дурачок просто. Это психология любого неудачника», — заявил композитор в интервью Fametime TV.

Как подчеркнул Крутой, прошло уже много лет после завершения проекта, поэтому у Зацепина было достаточно времени, чтобы доказать всем, что он лучший. Однако этого не произошло.

«Почему он не стал звездой после этого? Не может?» — задался вопросом композитор.

При этом, по его мнению, дальнейшая творческая жизнь Ирины Дубцовой показала, что ее победа была объективной.

«Это талантливый человек и намного талантливее Антона Зацепина, это вне сомнения для меня», - заключил Крутой.

Ранее Антон Зацепин рассказал о своем заработке. Артист признался, что хотел бы получать больше денег и старается много работать. Выпускник «Фабрики звезд» также признался, что на данный момент считает себя в первую очередь актером.