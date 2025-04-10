Певец и актер Антон Зацепин признался, что недоволен своими заработками

Выпускник музыкального проекта «Фабрика звезд», певец Антон Зацепин рассказал о своем заработке. Мужчина признался, что хотел бы получать больше денег и старается много работать. Он поведал об этом в интервью Леди Mail.

Звезда не только поет, но и снимается в кино, выходит на сцену театра и занимается преподавательской деятельностью. Благодаря этому он имеет сразу несколько источников дохода.

«Я сам себе менеджер: снялся в кино, получил гонорар, записал на эти деньги новую песню. Мне нравится сегодняшнее мое положение — я имею возможность заниматься тем, что мне нравится и не делать того, чего не хочу. Интересен мне проект — снимаюсь в нем, не интересен — не снимаюсь», – поделился Антон.

Знаменитость пояснил, что все равно не может сказать, что доволен своим финансовым положением. Ему хотелось бы большего.

«Я еще и половины не заработал того, что должен иметь мужчина к моему возрасту. Но благодаря тому, что я много чем занимаюсь, заработки мои растут и, надеюсь, когда-то я буду доволен их размером», — отметил певец.

Зацепин добавил, что раньше только пел на сцене, поэтому когда выступлений не было, то переживал из-за этого. Сейчас он может зарабатывать другими способами. За это он благодарен кино и театру. Звезда заявил, что на данный момент считает себя в первую очередь актером.

Ранее Антон Зацепин рассказал о приступе, который случился у него из-за проблем со здоровьем.