Психологический надлом: раскрыты главные перемены в жизни Андрея Губина за последние годы

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что в жизни страдающего неврологическим заболеванием Андрея Губина за последние 7-10 лет произошли значительные перемены. 50-летний музыкант начал улыбаться и с удовольствием общаться с журналистами.

По словам Бабичева, в жизни исполнителя хита «Мальчик-бродяга» произошел психологический надлом, а сам он похож на «потускневшего и побитого жизнью парня».

23 августа Губин появился на «Новой волне», где прошел его творческий вечер. Он изначально не пожелал выйти к журналистам и отказался показываться на красной дорожке. Однако охотно пообщался с представителями прессы у входа в концертный зал, а позже дал интервью.

По мнению Бабичева, артист при всех своих проблемах пытался с юмором отвечать на вопросы и излучал некоторую лучезарность.

«Есть легкий оптимизм, но не тот оптимизм, который выльется в возобновлении творческой карьеры», — музыкальный критик в беседе с NEWS.ru.

Напомним, Андрей Губин не выступает с 2005 года, так как страдает от неврологической болезни - лицевой двусторонней прозопалгии. Из-за недуга у звезды есть проблемы с дыханием, мимикой и дикцией.

Ранее Губин рассказал журналистам о своем самочувствии. В частности, 50-летний артист пожаловался на проблемы с сердцем. При этом он с негодованием сообщил, что в мае сдал анализы, которые не показали никаких отклонений.