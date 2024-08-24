«Думал, скажут рак»: Андрей Губин раскрыл результаты своих анализов и пожаловался на здоровье

Страдающий неврологическим заболеванием певец Андрей Губин впервые за долгие годы посетил светское мероприятие и рассказал журналистам о своем самочувствии. В частности, 50-летний артист пожаловался на проблемы с сердцем.

«Хожу едва, сердце — мотор не тянет. Но я каждый день спортом занимаюсь. Меня проверили: я сдал анализы, думал, скажут рак. Но мне сказали: “Вы абсолютно здоровы”. А я подумал, я в зазеркалье… Я болею очень сильно…очень сильно», - разоткровенничался Губин в беседе с Super.ru.

Андрей подчеркнул, что последний раз сдавал анализы и проходил обследование в мае. Певец выразил уверенность, что люди с его проблемами просто лежат дома, а он, благодаря своей силе духа и жизненной энергии находит силы жить и выходить в свет.

«Я достаточно волевой парень», - заключил артист.

Напомним, Андрей Губин не выступает с 2005 года, так как страдает от неврологической болезни - лицевой двусторонней прозопалгии. Из-за недуга у звезды есть проблемы с дыханием, мимикой и дикцией.

Ранее Андрей Губин прилетел в Сочи на музыкальный конкурс «Новая волна», где 23 августа состоялся его творческий вечер. При этом исполнитель хита «Мальчик-бродяга» сразу заявил журналистам, что петь не будет.