Психолог заявил, что Роману Костомарову не выйти из апатии без помощи специалистов

46-летний фигурист Роман Костомаров продолжает восстанавливаться в больнице после пневмонии, повлекшей за собой осложнения и три ампутации. На данный момент врачи занимаются протезированием, но также продолжают работу над стабилизацией поврежденных внутренних органов. Однако главной проблемой, по словам источников, является не физическое здоровье спортсмена, а психологическое.

Информаторы из «Коммунарки» сообщали СМИ, что практически сразу олимпийский чемпион предпочел отказаться от помощи психологов, несмотря на то, что сильно в не нуждался. Он решил, что справится со всем самостоятельно, но в итоге лишь впал в депрессию. По последним данным, Роман не может принять то, что с ним произошло, и находится из-за этого в апатии. Вытащить его из этого состояния пока не удается.

Исполняющий обязанности декана факультета психологии Государственного университета просвещения, кандидат психологических наук Александр Поляков в беседе с Life.ru заявил, что сам Костомаров не сможет преодолеть те трудности, что выпали на его долю. Ему требуется помощь хорошего специалиста, и только так он сможет вновь вернуться к полноценной жизни.

«Я думаю, у спортсмена сейчас растерянность и апатия. Роман потерял возможность делать любимое дело. Сможет ли он пережить утрату привычного для него образа жизни, зависит от его внутренних ресурсов, насколько он силён психологически, насколько эмоционально стабилен, объективно оценивает ситуацию», - прокомментировал эксперт.

Психолог считает, что в восстановлении Романа важна также и поддержка его близких. Ее он, к счастью, получает. Оксана Домнина не отходит от него буквально ни на шаг и повсюду сопровождает. Также не оставляют фигуриста и друзья. Недавно Наталья Подольская рассказала, что отправила спортсмену песню в больницу.