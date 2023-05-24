«Оксану это тронуло»: семья 46-летнего Романа Костомарова продолжает получать помощь от коллег

10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова. За время, проведенное в больнице, фигурист перенес инсульт, ампутацию конечностей и множество других недугов. Трагедия Олимпийского чемпиона не оставила никого равнодушным, вот почему многие звезды шоу-бизнеса регулярно оказывают помощь его семье. В беседе с Пятым каналом Наталья Подольская рассказала о своем содействии Оксане Домниной.

Как выяснилось, супруга Преснякова отправила Роману в реанимацию песню «Живи». Композиция тронула не только Домнину, но и самого фигуриста. По мнению Натальи, текст песни наполнен глубоким смыслом, который актуален в ситуации с Костомаровым.

«Когда с Ромой все произошло, Вова записывал песню. Она настолько была актуальна, что даже в сырой версии я отправила ее Оксане. Ее это очень тронуло, она дала послушать песню Роме», — высказалась Подольская.

Сейчас жизни фигуриста уже ничего не угрожает. Вот почему ему разрешили общаться с семьей и пользоваться социальными сетями. Известно, что из больницы мужчина отправил трогательное сообщение близким друзьям, в их число попала и Наталья.

По словам артистки, Костомаров пообещал ей выздороветь и предложил совместную работу. «Я заплакала, когда услышала. Я была растрогана», — резюмировала Наталья.

Ранее мы писали о том, чем занимается фигурист в реанимации. Подробности смотрите в этой статье.