«Оксану это тронуло»: семья 46-летнего Романа Костомарова продолжает получать помощь от коллег
Подольская рассказала о сообщении от Костомарова и заявила, что отправила ему песню в больницу.
Фото: Из профиля Instagram* Костомарова (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова. За время, проведенное в больнице, фигурист перенес инсульт, ампутацию конечностей и множество других недугов. Трагедия Олимпийского чемпиона не оставила никого равнодушным, вот почему многие звезды шоу-бизнеса регулярно оказывают помощь его семье. В беседе с Пятым каналом Наталья Подольская рассказала о своем содействии Оксане Домниной.
Как выяснилось, супруга Преснякова отправила Роману в реанимацию песню «Живи». Композиция тронула не только Домнину, но и самого фигуриста. По мнению Натальи, текст песни наполнен глубоким смыслом, который актуален в ситуации с Костомаровым.
«Когда с Ромой все произошло, Вова записывал песню. Она настолько была актуальна, что даже в сырой версии я отправила ее Оксане. Ее это очень тронуло, она дала послушать песню Роме», — высказалась Подольская.
Сейчас жизни фигуриста уже ничего не угрожает. Вот почему ему разрешили общаться с семьей и пользоваться социальными сетями. Известно, что из больницы мужчина отправил трогательное сообщение близким друзьям, в их число попала и Наталья.
По словам артистки, Костомаров пообещал ей выздороветь и предложил совместную работу. «Я заплакала, когда услышала. Я была растрогана», — резюмировала Наталья.
Ранее мы писали о том, чем занимается фигурист в реанимации. Подробности смотрите в этой статье.