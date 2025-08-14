Психолог высказалась о скандале с Гоар Аветисян, которая посадила 5-летнего сына на диету

Визажистка Гоар Аветисян посадила пятилетнего сына на диету и контролирует вес ребенка. Недавно она поставила мальчика на весы и обнаружила прибавку в 500 граммов. Психолог Ольга Иванова призвала не сажать детей на диету, а прививать привычку правильно питаться.

Ее комментарий приводит WHOOPEE.ru.

Психолог отметила, что полнота в разном возрасте воспринимается в обществе по-разному. Примерно к школе к ней начинают относиться негативно.

«Родителям важно привить ребенку идею здорового питания – сбалансированного и полезного. И, если мы говорим именно про вес, до подросткового возраста ребенка можно не трогать, если он нормально питается», - рассказала специалист.

Она отметила, что у подростков вес уходит в рост. Вместо строгих ограничений, советует Иванова, лучше дополнить жизнь ребенка регулярной физической нагрузкой. При этом взрослые должны стать для детей примером – вместе они могу кататься на велосипеде или играть в подвижные игры. Это поможет сохранить здоровье и уверенность в себе, заключила эксперт.

