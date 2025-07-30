Психолог Вероника Степанова обвинила Собчак в разрыве Бони и Алекса Смерфита

Психолог Вероника Степанова обвинила Ксению Собчак в разрыве Виктории Бони и Алекса Смерфита. Психолог раскрыла детали отношений модели с отцом ее ребенка в эфире авторского YouTube-шоу.

Виктория Боня рассталась с сыном ирландского миллионера больше 8 лет назад. Однако в Сети до сих пор обсуждают причины их разрыва. В эфире шоу Вероника заявила, что к расставанию знаменитостей причастна Ксения Собчак. Якобы журналистка отправила отцу Алекса видео, на котором Виктория запечатлена с другим мужчиной. По мнению психолога, модель не предназначена для серьезных отношений.

«Но пришло бы видео или не пришло, это бы никак не повлияло на папу Алекса. Почему он не увидел в ней жену своего сына? Почему у Алекса в дальнейшем появилась другая женщина? Потому что Виктория — не женщина для построения серьезных долгих отношений», — высказалась Степанова.

Посмотрев ролик, пользователи Сети встали на защиту Виктории. Они считают, что модель счастлива и успешна без Алекса.

«Представьте, какая жуткая зависть у Собчак к Боне! Замуж нет, а ребенка — да? С кем попало детей не заводят! И вот как раз Виктория была бы прекрасной женой, мне кажется», — написали подписчики.

Сама Ксения не комментировала обвинения.

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