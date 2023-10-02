Психолог Степанова объяснила, почему комику Комиссаренко не нужно разводиться с женой

Темой обсуждения последних нескольких дней стала свадьба комика Славы Комиссаренко, который женился на бывшей вебкамщице. Артист не знал таких пикантных подробностей о второй половинке и поэтому сразу после получения информации заявил о намерении развестись, пишет StarHit. Психолог Вероника Степанова считает, что молодой человек совершает ошибку.

Специалист высказалась на эту тему в социальных сетях. Она уверена, что Слава на подсознательном уровне искал именно такую девушку — свободную, раскрепощенную, раскованную. В сложившейся ситуации, по мнению психолога, не надо рубить с плеча. В первую очередь необходимо поговорить с самим собой и выяснить свои же собственные предпочтения в избранницах.

«Необходимо лишь признаться себе в том, что ты бессознательно знал об этом, однако выбрал любить именно такую женщину — купающуюся в мужском внимании и желании получать за сексуальные услуги деньги», — отметила Степанова.

Спокойные девушки, по словам специалиста, не могут дать Славе то, что он ищет — а именно огонь в отношениях. А ведь это как раз то, что комик ищет на подсознательном уровне, заключила психолог.

После ситуации с новоиспеченной супругой Комиссаренко вышел на сцену и заявил, что случившееся никак не повлияет на его выступление. Комик пошутил, что хотя бы в этой теме он профессионал.