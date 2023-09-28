«Не волнуйтесь»: комик Комиссаренко ищет новую девушку после обмана жены вебкам-модели

Популярный стендап-комик Слава Комиссаренко впервые вышел на сцену после скандала с женой, которая в прошлом работала вебкам-моделью. На одном из концертов звезда предложил фанатке встречаться. Об этом сообщает StarHit.

Выступления юмориста состоялись в австрийской Вене. Были выкуплены все билеты. Слава вышел на сцену и сообщил зрителям, что все пройдет как надо. Он назвал себя профессионалом и пошутил на эту тему.

«Не волнуйтесь, концерт будет нормальный. Тут я профессионал. Хоть в чем-то я профессионал», — высказался звезда.

Многие ожидали, что он прокомментирует скандал с супругой или встанет на ее защиту. Но мужчина просто отметил, что он больше не свежий и чистый, а потрепанный. Также он поинтересовался у фанаток, не хочет ли с ним кто-нибудь встречаться.

СМИ пишут, что выступление прошло хорошо, но шутки повторялись, а сам артист говорил с дрожащими руками. Некоторые пришли к выводу, что Комиссаренко переживает не лучший период в своей жизни и, скорее всего, подаст на развод с супругой.

Напомним, что в конце сентября стало известно о свадьбе комика с красивой и стройной девушкой. Позже выяснилось, что супруга звезды до брака с ним работала в вебкаме. Тогда многие раскритиковали выбор Славы, но он не стал защищать жену. Артист признался, что сам был удивлен такому стечению обстоятельств.

Ранее мы писали о том, что певица Слава призналась в любви к алкоголю. Знаменитость выложила очередное видео, на котором она была под градусом. Артистка призналась, что очень любит алкоголь и никак не может от него отказаться.