Психолог рекомендовала госпитализировать Аллу Пугачеву после ее провокаций

Клинический психолог и блогер Вероника Степанова высказалась о скандальном поведении уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Как считает специалист, в настоящий момент Примадонна страдает реактивной депрессией и нуждается в госпитализации.

«По мнению Пугачевой в России живут ненормальные люди. Реактивная депрессия Аллы Борисовны стремительно обретает истероидно-психотические формы. Во избежание суицида рекомендую ее мужу прибегнуть к принудительной госпитализации супруги», - поделилась Степанова.

Напомним, несколько дней назад Пугачева разместила в своем микроблоге видео, на котором станцевала под украинскую песню. Подобная выходка вызвала негодование у российских поклонников Примадонны, однако затем артистка вновь попала в заголовки СМИ, вступив в конфликт с певцом Стасом Михайловым. В ходе ссоры с коллегой певица заявила, что нормальные люди не планируют возвращаться в Россию.

Ранее актер Никита Джигурда признался, что бойцы СВО снисходительно относятся к Алле Пугачевой.