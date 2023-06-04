Психолог раскрыла боль Наташи Королевой

Примерно три года назад в Сети появилась информация о том, что отношения Наташи Королевой и Сергея Глушко рушатся. Супруг приглашал в дом любовниц, а они крали драгоценности певицы.

Неприятна ситуация в семье Королевой разрешилась благополучно — пара вновь сошлась. Однако на днях гештальт-терапевт Любовь Розенберг решила прокомментировать случившееся.

По ее мнению, публичность поспособствовала тому, что Тарзан переосмыслил свои действия, осознал проблему и расставил жизненные приоритеты.

«Известие о возможной беременности любовницы показало манипулятивность интриганки и окончательно повлияло на решение Тарзана остаться с женой и постараться сохранить отношения», — сказала психолог.

Мудрое решение приняла и Королева. Артистка не стала конкурировать с соперницей, простила Тарзана. Розенберг отметила, что этим способом певица осталась «королевой на троне со своим королем».

Ранее мы писали, что Королева провела ночь у малознакомого мужчины.