«Он меня не отпустил»: Королева провела ночь у малознакомого мужчины

Наташа Королева вышла замуж за Сергея Глушко (Тарзана) много лет назад. О том, как они познакомились, недавно призналась певица.

Дело было одним вечером, когда Наташа поехала в клуб с подругами, где показывали мужской стриптиз. Шоу было настолько грандиозным, что артистку это впечатлило, и она решила взять номера у мужчин, чтобы пригласить их танцевать на своем концерте.

Однако в продолжении вечера один из стриптизеров уговорил Королеву на приватный танец. Это был Сергей Глушко.

«Это было просто первое знакомство, и никаких мыслей ни у кого не было. Я была мужняя жена», — пояснила Королева.

Когда в 2001 году певица развелась с Игорем Николаевым, Королева испытывала тяжелые времена. Артистка днями напролет переживала и грустила. Однако, не желая больше страдать, Королева захотела провести время с друзьями. Поискав в телефонной книги контакты, певица наткнулась на номер Глушко.

Королева хотела позвонить Глушко и узнать, есть ли у них где-то программа. Но Глушко ответил, что он дома, и она может к нему приехать. Как отметила артистка, это был первый раз, когда она поехала домой к незнакомому мужчине.

Собираясь в гости, Королева взяла бутылку виски, а вскоре выяснилось, что он паленый — просто подкрашенная вода. Однако вечер все равно удалось провести горячо, поскольку между молодыми людьми произошло «космическое притяжение».

Когда Наташа возвращалась обратно к себе домой, она испытывала муки сожаления и ругала себя легкомысленность.

«Я уехала и такая: «Боже, забыть, забыть, как страшный сон. Забыть. Это не я. Я не могла такого сделать. Все. И он меня не отпустил», — рассказала Королева.

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