Психолог предупредил Оксану Домнину о страшном будущем, если она бросит Романа Костомарова

Специалист в области психологии Рамиль Гарифуллин попросил жену Романа Костомарова Оксану Домнину не бросать фигуриста ни на минуту, иначе может произойти непоправимое. Об этом сообщается на сайте BLITZ+.

Напомним, что спортсмен уже полгода не может покинуть стены столичной Коммунарки. Отмечается, что специалистам удалось улучшить его физическое состояние и даже начать готовить к протезированию. Однако, по утверждению источника, вывести из депрессии Романа не могут.

По неподтвержденной информации, сеансы с психологами Романа только раздражают и даже приводят в ярость. Гарифуллин пояснил, что нужно делать в таком состоянии членам семьи и близким спортсмена.

«Дети, близкие должны понять, что они могут помочь, но для этого им самим нужно консультироваться с психологом», – сказал Гарифуллин.

Он добавил, что некоторые не понимают депрессию, так как этого состояния часто не видно.

«Бывает, что человек тихий и с ним спокойно жить, но бывают и такие, кто могут наносить ущерб. Тут надо смотреть, чтоб не покончили с собой. Все индивидуально», – подчеркнул Гарифуллин.

Друзья и знакомые Костомарова утверждают, что он настроен позитивно и уверен в своем возвращении в большой спорт. При этом врачи пока не дают никаких прогнозов.

По данным источника, кроме нескольких ампутаций фигурист перенес кому и два инсульта. Эти состояния могли привести к непоправимым последствиям для головного мозга.

Ранее Жулин рассказал об испуге во время первого звонка Костомарова из больницы.