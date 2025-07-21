Психолог Михаил Лабковский похвастался волонтерской деятельностью в Израиле

Психолог Михаил Лабковский, который выступает и продает книги в России, похвастался волонтерской деятельностью в Израиле. Он рассказал, что с 7 октября раз в неделю проводил встречу на тему тревожности в разных городах страны.

На высказывания Лабковского обратил внимание Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

«Тема тревожности соответствует моменту и времени, в котором мы живем… Начиная с 7 октября я на русском, моя дочь на иврите волонтерили и беседовали на эту тему во многих городах Израиля, раз в неделю устраивали встречу», - поделился психолог.

Он рассказал, что с 1990 года живет в Израиле. Лабковский также отметил одну особенность израильского народа.

«Израильтяне нервные, я вам хочу сказать. Где-где, а здесь люди специфические в этом смысле», - высказался он.

Ранее телеведущий Михаил Ширвиндт обратился к израильтянам из Испании. Он признался, что «чувствует себя прекрасно, находясь в райском месте». При этом ведущий выражал надежду, что у жителей Израиля нет ощущения катастрофы, которое испытывает он, будучи в безопасности.