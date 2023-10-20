Психолог Дас не почувствовал женской энергии Ксении Собчак во время интервью

Психолог Сатья Дас не почувствовал женской энергии Ксении Собчак во время интервью. Об этом эксперт рассказал в эфире шоу «Бес комментариев».

Год назад Собчак пригласила психолога на интервью. Тогда Ксения пришла на съемки в откровенном платье за 196 тысяч рублей. Многие посчитали, что журналистка выбрала пикантный образ для психологического воздействия на собеседника. Спустя время Дас впервые прокомментировал ситуацию.

Психолог убежден, что Собчак не планировала на него произвести впечатление. Кроме того, он отметил, что откровенные наряды не подчеркивают женственность и привлекательность. По мнению Сатьи, сексуальность — это внутренняя энергетика девушки.

«На меня все это не произвело впечатления. Сексуальной энергетики от Ксении Анатольевны не ощутил», — высказался психолог.

По словам эксперта, он испытывал волнение на интервью. Это произошло потому, что съемки сильно задержали и Дас опаздывал на другое мероприятие.

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