Психический срыв: Вера Брежнева попыталась привлечь внимание новым избранником и странной татуировкой
© Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News
Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева после развода с продюсером Константином Меладзе не спешит рассказывать о личной жизни. При этом она пытается привлечь к себе внимание с помощью намеков на нового избранника.
В своем блоге 44-летняя артистка показала мужчину в кепке с надписью Mental Breakdown, (психический срыв -прим. ред.) и стаканом с прозрачной жидкостью в руке. При этом лицо незнакомца она скрыла.
Брежнева не пояснила, что хотела сказать этой публикацией, однако следом она показала свою новую татуировку.
На запястье Веры красовалась синяя надпись New Year (Новый год -прим. ред.). Эту публикацию она подписала: «Если ты знаешь, ты знаешь».
При этом невозможно утверждать, что это постоянная татуировка. Не исключено, что Брежнева сделала временную.
Напомним, Брежнева (в девичестве Галушка) в 2015 году вышла замуж за продюсера Константина Меладзе, но в октябре 2023 года брак распался. Общих детей у пары нет.
Ранее Вера Брежнева призналась, что снова влюблена, но не планирует выходить замуж. Певица не стала раскрывать имя нового возлюбленного, однако украинские СМИ заподозрили ее в романе с неким 37-летним бизнесменом, с которым ее заметили на концерте в Киеве. По некоторым данным, Брежнева уже успела переехать к избраннику.