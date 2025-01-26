Психический срыв: Вера Брежнева попыталась привлечь внимание новым избранником и странной татуировкой

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева после развода с продюсером Константином Меладзе не спешит рассказывать о личной жизни. При этом она пытается привлечь к себе внимание с помощью намеков на нового избранника.

В своем блоге 44-летняя артистка показала мужчину в кепке с надписью Mental Breakdown, (психический срыв -прим. ред.) и стаканом с прозрачной жидкостью в руке. При этом лицо незнакомца она скрыла.

Брежнева не пояснила, что хотела сказать этой публикацией, однако следом она показала свою новую татуировку.