НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 26 января 2025, 12:21
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Психический срыв: Вера Брежнева попыталась привлечь внимание новым избранником и странной татуировкой

Вера Брежнева показала незнакомца с пугающей надписью и новую татуировку.
Психический срыв: Вера Брежнева попыталась привлечь внимание новым избранником и странной татуировкой

© Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева после развода с продюсером Константином Меладзе не спешит рассказывать о личной жизни. При этом она пытается привлечь к себе внимание с помощью намеков на нового избранника.

В своем блоге 44-летняя артистка показала мужчину в кепке с надписью Mental Breakdown, (психический срыв -прим. ред.) и стаканом с прозрачной жидкостью в руке. При этом лицо незнакомца она скрыла.

Брежнева не пояснила, что хотела сказать этой публикацией, однако следом она показала свою новую татуировку.

Психический срыв: Вера Брежнева попыталась привлечь внимание новым избранником и странной татуировкой

© PrtScr страницы Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На запястье Веры красовалась синяя надпись New Year (Новый год -прим. ред.). Эту публикацию она подписала: «Если ты знаешь, ты знаешь».

При этом невозможно утверждать, что это постоянная татуировка. Не исключено, что Брежнева сделала временную.

Психический срыв: Вера Брежнева попыталась привлечь внимание новым избранником и странной татуировкой

© PrtScr страницы Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, Брежнева (в девичестве Галушка) в 2015 году вышла замуж за продюсера Константина Меладзе, но в октябре 2023 года брак распался. Общих детей у пары нет.

Ранее Вера Брежнева призналась, что снова влюблена, но не планирует выходить замуж. Певица не стала раскрывать имя нового возлюбленного, однако украинские СМИ заподозрили ее в романе с неким 37-летним бизнесменом, с которым ее заметили на концерте в Киеве. По некоторым данным, Брежнева уже успела переехать к избраннику.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Вера Брежнева
новости шоу-бизнеса
соцсети
татуировка