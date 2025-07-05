Психическая болезнь жены, смерть детей: трагическая судьба звезды «Кавказской пленницы» Фрунзика Мкртчяна

4 июля звезде фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» Фрунзику Мкртчяну исполнилось бы 95 лет. Актер прославился комедийными ролями, но мало кто знал, что пришлось пережить всегда улыбающемуся артисту. Об этом рассказывает Teleprogramma.pro.

Фрунзик Мкртчян воплотил на советских экранах яркие и запоминающиеся образы, на его счету более 50 работ, среди которых «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Мимино» и другие. Благодаря импровизации и чувству юмора актера его фразы стали крылатыми. Однако, несмотря на оглушительную славу, артист в глубине души был несчастным человеком — ему пришлось пережить много личных испытаний.

После первого неудачного брака Фрунзик Мкртчян, казалось, нашел личное счастье со второй супругой Донарой, сыгравшей с ним в «Кавказской пленнице». Но здесь актера ждало первое испытание — его жена страдала тяжелым наследственным психическим заболеванием. Артист возил избранницу во Францию к лучшим специалистам, но врачи лишь разводили руками.

Не менее страшные испытания ждали звезду «Мимино» впереди. У Фрунзика Мкртчяна и его супруги было двое детей. Сыну пары Вазгену передалось по наследству заболевание матери, его также госпитализировали во Франции, но все было тщетно. Мать и сын лежали в одной клинике, периодически виделись, но уже не понимали, кем приходятся друг другу.

Третий брак актера также распался, а карьера пошла на спад. Лишившись работы и денег, Фрунзик Мкртчян пристрастился к алкоголю и потерял интерес к жизни. Коллеги вспоминали: «Он превратился в собственную тень. Бродил с потухшим взглядом, словно уже не принадлежал этому миру». 29 декабря 1993 года артист скончался от инфаркта в возрасте 63 лет.

После смерти Фрунзика Мкртчяна его семью стал преследовать злой рок. В 1998 году дочь актера Нунэ скончалась в 39 лет от оторвавшегося тромба после операции — у нее был рак шейки матки. Сына артиста поместили в психиатрическую больницу, где он умер от цирроза печени в 29 лет. Вторая жена знаменитости также провела последние годы жизни в специализированной клинике и скончалась в 2011 году, так и не узнав о смерти своих детей.

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