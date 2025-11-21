Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость убийцы Игоря Талькова

Стало известно о результатах психиатрической экспертизы по делу об убийстве певца Игоря Талькова. Осужденный за преступление Валерий Шляфман признан вменяемым.

Соответствующий документ оказался в распоряжении РИА Новости.

В нем говорится, что «оснований сомневаться во вменяемости Шляфмана с учетом заключения комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы не имелось».

Напомним, бывшего администратора и телохранителя Талькова Шляфмана приговорили к 13 годам колонии общего режима. До настоящего времени он находится в международном розыске. В 1992 году мужчина уехал в Израиль, а в 2022-м был заочно арестован в России.

Установлено, что 6 октября 1991 года Шляфман попытался застрелить концертного директора певицы Азизы. В момент конфликта тот увернулся, Тальков получил смертельное ранение.

Ранее брат певца высказался по поводу приговора. Он напомнил, что есть суд Божий.