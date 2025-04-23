Брат погибшего певца Игоря Талькова напомнил убийце о Божьем суде

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу об убийстве певца Игоря Талькова. Его концертного директора Валерия Шляфмана признали виновным в гибели артиста и заочно приговорили к лишению свободы. Брат покойного исполнителя Владимир прокомментировал приговор в беседе с aif.ru.

Игоря Талькова застрелили 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный». Суд признал виновным его концертного директора, который вскоре после случившегося сбежал из страны. Шляфмана приговорили к 13 годам лишения свободы заочно, так как он сейчас находится в Израиле.

Брат Талькова в разговоре с журналистами высказался относительно приговора. Он напомнил, что, помимо человеческого суда, существует божий.

«Заочное, видимо останется заочным! Но есть и Божий суд!» — заявил Владимир Тальков.

Ранее танцовщица Елена Кондаурова выступила в защиту Шляфмана. Она заявила, что продюсер не стрелял в исполнителя.