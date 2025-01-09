«Психи»: Лера Кудрявцева раскрыла их с мужем странность

Известная телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла их с мужем странность. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Недавно знаменитость вернулась из ОАЭ, где в саму новогоднюю ночь работала, а после отдыхала в компании близких. При этом задерживаться надолго в Дубае артистка не стала и спустя пару дней пляжного отдыха отправилась Москву. Актриса связала свое спешное возвращение в столицу России с тем, что она в принципе не может отдыхать дольше недели.

«Неделя отдыха и достаточно. Странные мы с мужем, конечно. Нам реально хватает недели. Психи, чо», — поделилась Кудрявцева.

В то же время телеведущая призналась, что по возвращении из отпуска она, как и большинство, жалуется, что отдых закончился, а она устала и хочет на море.

«Но это не отменяет моего нытья по приезде, что, мол, вот устала, задолбалась, хочу на море. Ага», — добавила она.

Напомним, в 2013 году Лера Кудрявцева вышла замуж за Игоря Макарова. В 2018-м артистка подарила хоккеисту дочь Машу. Чтобы наследница появилась на свет, знаменитость воспользовалась процедурой ЭКО. Она рассказывала, что ей удалось забеременеть лишь с третьей попытки.

Ранее мы писали, что Лера Кудрявцева отдыхала в отеле Дубая стоимостью от 200 тысяч рублей за ночь.