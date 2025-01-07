Лера Кудрявцева отдыхает в отеле Дубая стоимостью от 200 тысяч рублей за ночь

Лера Кудрявцева отдыхает в роскошном отеле Дубая стоимостью от 200 тысяч рублей за ночь. Об этом стало известно «Страстям».

Лера Кудрявцева уже неделю находится в ОАЭ. Туда она прилетела накануне Нового года, чтобы провести праздничный концерт с российскими звездами. Кудрявцева решила совместить отдых и работу и вместе с мужем Игорем Макаровым и дочерью разместилась в шикарном отеле W Dubai — Mina Seyahi.

Отель расположен на первой линии, у него есть свой закрытый пляж, спа-центр, рестораны и лаунж-бар. Учитывая, что Кудрявцева остановилась в отеле с ребенком и мужем, самый бюджетный вариант отдыха составит за неделю 1,4 млн рублей (200 тысяч рублей за ночь). При этом цены на номера достигают и 400 тысяч за ночь. В таком случае отдых обойдется ведущей в 2,8 млн рублей.

Ранее мы писали о том, что сына Леры Кудрявцевой увезли на скорой накануне Нового года.