«Психанула»: певица Слава потратила полмиллиона рублей на косметику

Исполнительница Слава активно гастролирует и пытается прийти в себя после громкого расставания с бизнесменом Анатолием Данилицким, с которым прожила 20 лет. Брюнетка старается не отчаиваться и радует себя подарками. На днях она призналась, что потратила на косметику полмиллиона рублей!

Певица опубликовала несколько видео из магазина. На кадрах она показала витрины с косметикой и парфюмерией. Знаменитость рассказала, что собирается закупиться к предстоящему большому туру. На помощь звезде пришли сразу несколько консультантов.

«Скупаю все на большой тур. Ой, разоряюсь. Надо все для работы, девочки. Последние туши, все берем. Боюсь посмотреть на чек. Больше 70 наименований, замучила девочек», – говорит на кадрах поп-дива.