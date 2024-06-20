Эту бижутерию носили мировые звезды: украшения Инстасамки с последнего выступления оценили в 90 тысяч рублей

Певица Инстасамка на последнем выступлении появилась в колье с серьгами. Стоимость комплекта оценили в 90 тыс. рублей.

О цене украшений написало издание NEWS.ru.

По его информации, бижутерия принадлежит испанскому бренду бренда Anton Heunis. К розовому платью для выхода на презентацию сериала «Чистые» артистка приобрела колье с серьгами, инкрустированными камнями. Комплект стоит около 90 тыс. рублей.

Подобную бижутерию носили такие звезды, как Пэрис Хилтон, Ева Лонгория. Цена на изделия этой марки начинается от 25 тыс.

Ранее Инстасамка выиграла суд у звезды сериала «Универ» Стаса Ярушина. С него взыскали более 2 млн рублей – суд постановил, что трек певицы «За деньги да» был использован неправомерно. Ярушин признавался, что не зол на исполнительницу.