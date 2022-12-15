«Прыщики»: Бузова с торчащими сосками чуть не оконфузилась на сцене
Фото: Соцсети Ольги Бузовой
Поющая телеведущая Ольга Бузова в декабре не оставляет себе времени на отдых. Артистка постоянно занята на съемках, к которым тщательно готовится. На днях она приняла участие в новогодней вечеринке музыкального телеканала. 36-летняя звезда вышла на сцену в коротком платье, под которое не надела бюстгальтер.
По словам очевидцев, Ольга в этот день была не в настроении. Возможно, это из-за того, что ведущей концерта была Анна Калашникова. В Сети долгое время ходили слухи, что Бузова принимает ухаживания от гражданского мужа красотки, банкира Ивана Семенова. Калашникова так сильно переживала, что попала в больницу!
Журналисты пишут, что за кулисами две эффектные леди избегали друг друга. Исполнительница приехала на съемки и почти сразу вышла на сцену. Ольга очень удивила зрителей своим образом. Звезда примерила тонкое серебристое платье, которое задиралось во время страстных танцев. Бузова наслаждалась своим выступлением и даже трогала себя за интимные части тела.
В какой-то момент девушка чуть не оконфузилась на сцене. Она так сильно нагнулась перед зрителями, что чуть не обнажила грудь. Но певица успела поправить наряд. Правда, внимательные поклонники успели полюбоваться ее торчащими сосками.
«Прыщики», «Богиня», «Снова эта прическа лапша быстрого приготовления», «Лифчик бы не помешал», «Потрясла своими арбузами», «Совсем стыд потеряла», – пишут пользователи Сети.
Фото: Фото: Дмитрий Ильинский/mk.ru
«Хочу поздравить вас всех с Новым годом. И пожелать вам, чтобы рядом с всегда был любимый человек, который будет согревать вас. Ведь только любовь правит этим миром», – обратилась к фанатам артистка.
Ранее мы писали о том, как Ольга Бузова разделась на сцене Дома культуры.