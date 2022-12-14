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10:06, 14 декабря 2022
1 мин.

Ольга Бузова разделась на сцене Дома культуры

Ольга Бузова разделась на сцене Дома культуры

Певица Ольга Бузова сыграла главную роль в антрепризе «Мужчина нарасхват» в Доме культуры имени Зуева. Одна из сцен предполагала стриптиз, и звезда разделась.

Партер ДК вдохновил эпизод, как Бузова соблазнила возлюбленного, раздевшись до белья.

Стоит отметить, что певица предстала в отличной форме: в черном комплекте она выглядела стройной и сексуальной.

Ранее блогер Антон Суворкин заподозрил Бузову в алкоголизме и сравнил с балериной Анастасией Волочковой. Он утверждал, что певица «обрюзгла» и «обвисла».

Источник фото:Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
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