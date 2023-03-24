«Прыщавый юноша»: Садальский прошелся по внешности Максима Галкина*
Прыщавый юноша: Садальский показал, как Максим Галкин* выглядел до популярности.
Фото: Korobeynikov Dmitry/East News
Скандальный актер Стас Садальский высказался об уехавшем из России муже Аллы Пугачевой Максиме Галкине* (Признан иноагентом на территории РФ). После его громких речей и эмиграции, коллеги часто обсуждали поведение супруга Примадонны. Только ленивый не вспоминал случаи, которые происходили с юмористом. Стас тоже решил вспомнить былое.
В отличие от коллег, Садальский не стал рассуждать в негативном формате, а вспомнил первую встречу с Максимом*. Мужчина рассказал, что во времена жизни в общежитии театра Современник часто посещал «Музей изящных искусств», который был недалеко от здания. Именно там он пересекся с молодым человеком.
«Я обожал и обожаю картины. Каждое воскресенье ходил в музей Пушкина просто стоял и смотрел сюжеты. Была такая своеобразная подпитка. Однажды, когда я уже стал сниматься в большом кино, в музее подошел прыщавый юноша», — поделился Садальский в личном микроблоге.
Звезда опубликовал фото, на котором позирует рядом с Галкиным*. Актер отметил, что тогда молодой человек поинтересовался у него, где можно найти картину «Девочка на шаре». Когда он получил ответ, то попросил о фото с актером на память.
На снимке муж Аллы Пугачевой был запечатлен в молодом возрасте, но уже в эффектном наряде. На нем был костюм с галстуком и шуба.
Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин* платят 4 миллиона рублей за частную школу для детей в Израиле. До этого в Сети не было никакой информации о том, где сейчас получают знания сын и дочь артистов. Было лишь известно, что Алла Борисовна отказалась от того, чтобы они учили русский язык, и выбрала вместо него иврит. Журналисты выяснили, что за учебное заведение посещают звездные наследники.