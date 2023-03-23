Алла Пугачева и Максим Галкин* платят 4 миллиона рублей за частную школу для детей в Израиле

Алла Пугачева осенью прошлого года забрала документы детей из элитной школы в Подмосковье и переехала в Израиль к мужу. Первое время супруги занимались гражданством, поиском жилья и другими бытовыми вопросами. Однако, устроившись на новом месте, пришлось думать, куда устраивать Лизу и Гарри, ведь их буквально выдернули из учебного процесса спустя лишь несколько недель с начала обучения. Заведение должно было отвечать всем высоким запросам звездных родителей, и, как выяснилось, они его нашли. Причем обходится оно Пугачевой и Галкину* (Признан иноагентом на территории РФ) намного дороже, чем прошлое.

В Сети не было никакой информации о том, где сейчас получают знания сын и дочь артистов. Было лишь известно, что Алла Борисовна отказалась от того, чтобы они учили русский язык, и выбрала вместо него иврит. Теперь же благодаря расследованию kp.ru появилось вполне реальное предположение, какую школу Примадонна выбрала для своих детей.

В социальных сетях русскоязычные мамочки, проживающие в Израиле, заявляют, что Лиза и Гарри посещают одну из самых престижных и дорогих частных школ страны. И хоть она находится в другом городе, для Пугачевой и Галкина* это не проблема, ведь их дом как раз находится в 20 минутах езды. Главное преимущество этого учебного заведение состоит в том, что после окончания 11 классов дети получают диплом американского образца, который в дальнейшем позволяет поступить в высшие заведения США и Европы. При этом обучение проходит на английском языке и с изучением иврита. Для Гарри и Лизы это не проблема, так как еще в Москве они дополнительно практиковали английский и французский.

Также мамочки Израиля отметили, что Пугачевой пришлось долго искать нужную школу, чтобы, наконец, сделать выбор. Но при этом решение принимать намного легче, когда есть деньги, потому что обучение стоит совсем не дешево, и не все могут его себе позволить. Если за элитную гимназию в подмосковном Одинцово звездные супруги отдавали 1 миллион 680 тысяч рублей, то теперь за каждого ребенка платят 2 миллиона рублей.

Ранее в Сети появились фото со встречи Валентина Юдашкина и Аллы Пугачевой в Тель-Авиве.

*(Признан иноагентом на территории РФ)