«Прыщавый пупс»: Глюкоза удивила фанатов архивным снимком

Знаменитость умилилась признанию мужа и дала совет подписчикам, которые сомневаются в красоте своей внешности.

«Если вдруг вы недовольны своим внешним видом и думаете, что из-за этого вас не полюбят, то отбросьте навсегда эти мысли! Ваш человек примет вас любым», — заявила она.

В комментариях к посту подписчики отметили естественную красоту певицы: «помню тебя такую и это клево», «ну что вы, Наташа, вы на фото такая юная, нежная и красивая».

Ранее мы писали о том, что психолог Надежда Дмитриева назвала причину тревожного состояния 16-летней дочки Глюкозы.