НАШ ШОУБИЗ
13:40, 05 октября 2023
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«Прыщавый пупс»: Глюкоза удивила фанатов архивным снимком

Певица Глюкоза показала архивный снимок до кардинального преображения.

«Прыщавый пупс»: Глюкоза удивила фанатов архивным снимком

© Starface.ru

Певица Глюкоза показала архивный снимок до кардинального преображения, фотографию она выложила в своем Telegram-канале.

Поп-исполнительница удивила фанатов фотографией, сделанной еще в начале ее карьеры. Архивный снимок ей прислал продюсер Алексей Новацкий.

«Ребята, я не верю, что была когда-то таким прыщавым пупсом. Отправила мужу, а он мне пишет: "Я тебя такой полюбил!"» — рассказала звезда.

«Прыщавый пупс»: Глюкоза удивила фанатов архивным снимком

© Telegram-канал Глюк'оZа

Знаменитость умилилась признанию мужа и дала совет подписчикам, которые сомневаются в красоте своей внешности.

«Если вдруг вы недовольны своим внешним видом и думаете, что из-за этого вас не полюбят, то отбросьте навсегда эти мысли! Ваш человек примет вас любым», — заявила она.

В комментариях к посту подписчики отметили естественную красоту певицы: «помню тебя такую и это клево», «ну что вы, Наташа, вы на фото такая юная, нежная и красивая».

Ранее мы писали о том, что психолог Надежда Дмитриева назвала причину тревожного состояния 16-летней дочки Глюкозы.

Источник фото:Starface.ru
Теги:
глюкоза
юность
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