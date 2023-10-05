«Прыщавый пупс»: Глюкоза удивила фанатов архивным снимком
Певица Глюкоза показала архивный снимок до кардинального преображения.
© Starface.ru
Певица Глюкоза показала архивный снимок до кардинального преображения, фотографию она выложила в своем Telegram-канале.
Поп-исполнительница удивила фанатов фотографией, сделанной еще в начале ее карьеры. Архивный снимок ей прислал продюсер Алексей Новацкий.
«Ребята, я не верю, что была когда-то таким прыщавым пупсом. Отправила мужу, а он мне пишет: "Я тебя такой полюбил!"» — рассказала звезда.
Знаменитость умилилась признанию мужа и дала совет подписчикам, которые сомневаются в красоте своей внешности.
«Если вдруг вы недовольны своим внешним видом и думаете, что из-за этого вас не полюбят, то отбросьте навсегда эти мысли! Ваш человек примет вас любым», — заявила она.
В комментариях к посту подписчики отметили естественную красоту певицы: «помню тебя такую и это клево», «ну что вы, Наташа, вы на фото такая юная, нежная и красивая».
Ранее мы писали о том, что психолог Надежда Дмитриева назвала причину тревожного состояния 16-летней дочки Глюкозы.