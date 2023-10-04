«Сложности будут усиливаться»: психолог назвала причину тревожного состояния дочки Глюкозы

В личном блоге наследница Глюкозы написала, что пережить панические атаки ей помогают друзья. «Я не люблю, когда посторонние люди на меня набрасываются, близко подходят», — высказалась Лидия.

Кроме того, девочка сообщила, что отказалась от походов в общественные места. Все это, по мнению психолога, сигнализирует о том, что Чистякова пережила какое-то стрессовое событие и нуждается в поддержке близких.