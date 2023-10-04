«Сложности будут усиливаться»: психолог назвала причину тревожного состояния дочки Глюкозы
Психолог Дмитриева назвала причину тревожного состояния 16-летней дочки Глюкозы.
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Дочь певицы Глюкозы пожаловалась на проблемы с психическим здоровьем. 16-летняя Лидия Чистякова сообщила, что страдает от панических атак и тревожности. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Надежда Дмитриева предположила, с чем связано подобное состояние девочки.
«Глубинная причина панических атак – страх, отсутствие чувства безопасности. Возможно, произошел какой-то эпизод, где подросток испугался и не придал этому значения. Некоторые беспокойства могут быть скрытыми, то есть человек не всегда осознает их. Эти бессознательные страхи всплывают в моменты, когда подросток ощущает себя наиболее уязвимым», — высказалась эксперт.
Надежда Дмитриева
Психолог
В личном блоге наследница Глюкозы написала, что пережить панические атаки ей помогают друзья. «Я не люблю, когда посторонние люди на меня набрасываются, близко подходят», — высказалась Лидия.
Кроме того, девочка сообщила, что отказалась от походов в общественные места. Все это, по мнению психолога, сигнализирует о том, что Чистякова пережила какое-то стрессовое событие и нуждается в поддержке близких.
«Ранее она писала о себе как о небинарной личности. Возможно, эти мысли тоже являются последствием какого-то травмирующего события. Подросток не может самостоятельно справиться с паническими атаками. Правильно, что Лидия Чистякова обратилась к специалисту», — поделилась мнением эксперт.
Надежда Дмитриева
Психолог
Что в такие моменты могут сделать близкие?
По словам Надежды, в таких ситуациях подростку важна поддержка семьи. Родители должны замечать эмоции и переживания детей, страдающих от гормонального всплеска.
«Дети сами не знают, как совладать со своими устремлениями. Если родители начнут осуждать, не понимать, требовать подчинения, то сложности будут только усиливаться», — резюмировала эксперт.
Надежда Дмитриева
Психолог