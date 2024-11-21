Потребовавший 50 млн за рекламу Александр Петров считает, что не умеет зарабатывать

Актер Александр Петров рассказал о своем отношении к деньгам после новостей о том, что он просит 50 млн рублей за рекламную съемку. При этом звезда фильма «Текст» заявил, что не умеет зарабатывать.

35-летний Петров признался, что материальное ему не чуждо, как и любому живому человеку. Однако актер замечает, что монетизировать себя можно было бы гораздо лучше. Финансовая сторона жизни идет параллельно творчеству, говорит он.

«Я не супермонетизатор себя объективно — можно в разы лучше развить эту деятельность. Вот как изначально Леонид Ефимович Хейфец учил нас зарабатывать на хлеб своим ремеслом, так это и делаю. Мне хватает», — приводит слова артиста WomanHit.ru.

Александр доволен, как сложилась его жизнь. Петров и не мог мечтать, что он, простой парень из Переславля-Залесского, после переезда в Москву поедет по столице на дорогой машине и будет чувствовать себя уверено в большом городе.

Актер также считает, что нужно делиться с теми, кто оказался в сложном материальном положении, поэтому он с удовольствием участвует в различных благотворительных акциях.

Напомним, участие звезды «Полицейского с Рублевки» в рекламном ролике обойдется заказчику примерно в 50 млн рублей. Однако артисту неинтересны одноразовые проекты, он соглашается только на долгосрочное сотрудничество.