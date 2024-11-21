НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 21 ноября 2024, 18:27
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Потребовавший 50 млн за рекламу Александр Петров считает, что не умеет зарабатывать

Актер Александр Петров признался, что не умеет зарабатывать.
Потребовавший 50 млн за рекламу Александр Петров считает, что не умеет зарабатывать

© Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News

Актер Александр Петров рассказал о своем отношении к деньгам после новостей о том, что он просит 50 млн рублей за рекламную съемку. При этом звезда фильма «Текст» заявил, что не умеет зарабатывать.

35-летний Петров признался, что материальное ему не чуждо, как и любому живому человеку. Однако актер замечает, что монетизировать себя можно было бы гораздо лучше. Финансовая сторона жизни идет параллельно творчеству, говорит он.

«Я не супермонетизатор себя объективно — можно в разы лучше развить эту деятельность. Вот как изначально Леонид Ефимович Хейфец учил нас зарабатывать на хлеб своим ремеслом, так это и делаю. Мне хватает», — приводит слова артиста WomanHit.ru.

Александр доволен, как сложилась его жизнь. Петров и не мог мечтать, что он, простой парень из Переславля-Залесского, после переезда в Москву поедет по столице на дорогой машине и будет чувствовать себя уверено в большом городе.

Актер также считает, что нужно делиться с теми, кто оказался в сложном материальном положении, поэтому он с удовольствием участвует в различных благотворительных акциях.

Напомним, участие звезды «Полицейского с Рублевки» в рекламном ролике обойдется заказчику примерно в 50 млн рублей. Однако артисту неинтересны одноразовые проекты, он соглашается только на долгосрочное сотрудничество.