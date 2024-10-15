«Хочется верить»: Игорь Крутой заговорил про возвращение тяжелобольного Губина на сцену

Игорь Крутой заявил, что уговаривает Андрея Губина вернуться на сцену с новыми хитами. Композитор рассказал о встрече с певцом в соцсети.

В личном блоге Крутой показал кадры из ресторана, где прошла его встреча с Губиным. По словам композитора, они обменялись последними новостями, обсудили прошедший юбилей Андрея и планы на будущее. Игорь отметил: несмотря на уход со сцены, Губин следит за музыкальной индустрией и оценивает новых артистов.

«Я благодарен ему за то, что минувшим летом он доверился мне, и мы на «Волне» с блеском отгуляли его «полтинник», на котором старые хиты Андрея с удовольствием исполнили наши звезды… Он внимательно наблюдает за всем, что происходит в популярной музыке: у кого из исполнителей и композиторов выходят новые песни, объективно и профессионально оценивая их», — высказался Игорь.

По словам Крутого, Губин продолжает сочинять музыку, даже находясь в плохом самочувствии. Игорь выразил надежду, что «рано или поздно» Андрей вернется на сцену и исполнит новые песни.

«Хочется верить, что рано или поздно я уговорю его вернуться на сцену и исполнить все написанное за годы «молчания»», — заявил композитор.

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