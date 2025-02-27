Прятался, хотел уехать и не извинился: сын сбитой Буйновым пенсионерки раскрыл детали ДТП

Сын пострадавшей в ДТП пенсионерки заявил, что Александр Буйнов не извинился и пытался скрыться. По его словам, он сказал, что признает свою вину и на этом всё. Об этом сообщает 360.ru.

27 февраля в СМИ появилась информация о том, что певец сбил на пешеходном переходе женщину. По ее словам, машин не было, а иномарка вылетела на скорости. Сейчас пострадавшая госпитализирована, а ее сын раскрыл подробности аварии.

Мужчина рассказал, что после ДТП Буйнов вел себя отстраненно, будто «у него это ежедневно происходит».

«Изначально, как совершил наезд, [Буйнов] пытался задом уехать, в итоге его остановили очевидцы. <…> Когда я приехал, то за машиной прятался, то в стороне где-то ходил», — вспомнил он.

Сын пострадавшей заявил, что певец не смог скрыться с места ДТП из-за того, что вокруг было много людей. Авария произошла в то время, когда все возвращаются домой с работы.

«[Я] попросил его отойти и сказал: „Будем действовать в рамках закона, чтобы не пытались скрыться, мне все равно, кто вы такой, чем дышите и как живете“. Он сказал: „Я признаю свою вину“. И все», — добавил мужчина.

Сын пенсионерки отметил, что планирует обращаться в полицию. Но сначала необходимо получить заключение о состоянии здоровья матери. Он признался, что чувствует она себя плохо.

Ранее мы писали о том, как Буйнов прокомментировал аварию в Подмосковье.