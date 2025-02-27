Певец Александр Буйнов ответил на обвинения в ДТП с пенсионеркой в Подмосковье. Звезда заявил в беседе с RTVI, что за рулем машины был не он, а водитель.

27 февраля СМИ написали об аварии с участием звезды. Буйнов якобы сбил 61-летнюю пенсионерку, которая шла по пешеходному переходу. Журналисты связались с артистом, и он дал короткий ответ.

«Нет, это был мой водитель», — сказал певец.

Mash отмечал, что ДТП произошло в Наро-Фоминском округе. Пострадавшую госпитализировали с разрывом связок. Сообщалось, что певец «прятался» и боялся, что его узнают. Женщина рассказала, что переходила дорогу и автомобилей не было, иномарка неожиданно выехала «из ниоткуда». По ее словам, артист даже не подошел и не извинился.

При этом ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Московской области подтвердил информацию об аварии. Источник заявлял, что за рулем машины находился Александр Буйнов.

Ранее мы писали о том, что пострадавшая женщина работает воспитателем в детском саду.