Прятала глаза за очками, обнимала маму: актриса Ольга Прокофьева почтила память Анастасии Заворотнюк

Со дня смерти актрисы Анастасии Заворотнюк прошло уже 40 дней. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» ушла из жизни 29 мая после продолжительной борьбы с раком мозга. Родственники артистки собрались на Троекуровском кладбище в Москве. Почтить память коллеги по сериалу пришла и Ольга Прокофьева, сообщает StarHit.

В 10 часов утра началась траурная панихида, на которой присутствовали только самые близкие Анастасии Заворотнюк: супруг, фигурист Петр Чернышев, мама Валентина Борисовна, и дети — 28-летняя Анна, 23-летний Майкл и 5-летняя Мила.

Среди тех, кто пришел почтить память актрисы, оказалась и актриса Ольга Прокофьева, которая вместе с ней снималась в сериале «Моя прекрасная няня». Отметим, что ранее артистка не была замечена на похоронах коллеги и на кладбище. Знаменитость была одета в черное платье и пиджак, а глаза скрывала под солнцезащитными очками. Она поддерживала и обнимала маму Анастасии Заворотнюк.

Ольга Прокофьева признавалась, что не была близкой подругой Анастасии Заворотнюк. По словам актрисы, их связывали приятельские отношения.

«Дружили, когда вместе снимались, потом я умчалась в театр. Сохранилась теплая волна от всего прожитого. У нас остались хорошие приятельские отношения», — делилась Ольга Прокофьева.

После известия о болезни коллеги артистка старалась не беспокоить семью, но интересовалась о ее состоянии через друзей и переживала.

Напомним, в 2019 году Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому — самую агрессивную форму опухоли головного мозга. На протяжении пяти лет актриса боролась с заболеванием, но в последние несколько месяцев ее состояние резко ухудшилось. 29 мая заслуженная артистка России ушла из жизни.

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