«Боялась быть неточной»: семья Анастасии Заворотнюк рассказала о ее последних проектах

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала ранее неизвестные факты о ее участии в двух проектах. Одни съемки проходили в Беларуси, другие параллельно стартовали в Москве.

Подробностями семья поделилась в соцсетях.

Семья опубликовала фото актрисы со съемок фильма «Охота на гауляйтера». В военной драме Заворотнюк исполняла роль разведчицы. По признанию родных, актриса с особым трепетом ждала роль и основательно готовилась, знала наизусть весь текст.

Параллельно с этим проектом в Москве начинались съемки комедии «Аргентина». Актриса исполняла в ней роль гламурной девушки бизнесмена с Рублевки.

По признанию родных, Заворотнюк лавировала между городами, в каждую работу погружалась с головой.

«Она боялась быть неточной, растерять что-то в этом сумасшедшем съемочном ритме», - говорится в публикации.

Семья также поблагодарила телеканалы, в эфирах которые вышли передачи-воспоминания об актрисе. «Спасибо вам от всей души», - написали родные.

Ранее фигуристка Татьяна Навка рассказала, как Заворотнюк впервые узнала о раке мозга.