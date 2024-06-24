«Боялась быть неточной»: семья Анастасии Заворотнюк рассказала о ее последних проектах
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Семья актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала ранее неизвестные факты о ее участии в двух проектах. Одни съемки проходили в Беларуси, другие параллельно стартовали в Москве.
Подробностями семья поделилась в соцсетях.
Семья опубликовала фото актрисы со съемок фильма «Охота на гауляйтера». В военной драме Заворотнюк исполняла роль разведчицы. По признанию родных, актриса с особым трепетом ждала роль и основательно готовилась, знала наизусть весь текст.
Параллельно с этим проектом в Москве начинались съемки комедии «Аргентина». Актриса исполняла в ней роль гламурной девушки бизнесмена с Рублевки.
По признанию родных, Заворотнюк лавировала между городами, в каждую работу погружалась с головой.
«Она боялась быть неточной, растерять что-то в этом сумасшедшем съемочном ритме», - говорится в публикации.
Семья также поблагодарила телеканалы, в эфирах которые вышли передачи-воспоминания об актрисе. «Спасибо вам от всей души», - написали родные.
Ранее фигуристка Татьяна Навка рассказала, как Заворотнюк впервые узнала о раке мозга.