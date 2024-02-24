«Прямо в топку, прямо в печку»: Ольга Бузова провела мистические ритуалы и простилась с негативом

Телеведущая Ольга Бузова поделилась со своими подписчиками, как отдыхает и проводит время после съемок. На этот раз знаменитость воспользовалась свободным моментом и пошла с подругами в необычную баню.

Звезда поделилась своими впечатлениями от отдыха на странице в социальной сети. Бузова устроила в бане встречу с подругами, или, как она ее называет, «тайный совет». Во время совместного времяпрепровождения они проводили различные мистические ритуалы.

Для избавления от всего плохого в печку полетели бумажки с посланиями. Затем Ольга с подругами погрузилась в бочку с горячей водой. А напоследок телеведущая сделала куклу-однодневку и предала ее огню.

«Ну вот и все. Отпускаем куклу с благодарностью. Прямо в топку, в печку! Все, пока!» — заявила Бузова, прощаясь с негативом.

Ранее сообщалось, что телеведущая заплакала после предсказания экстрасенса. Он рассказал Ольге, что у той родится дочка.