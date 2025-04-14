«Прямо в сердце Ваши слова»: переживающая за мужа в коме Маргарита Симоньян поблагодарила за поддержку

Маргарита Симоньян сейчас переживает непростой период — уже несколько месяцев ее муж Тигран Кеосаян находится в коме. В тяжелое время журналистке помогает поддержка близких и подписчиков. В своем Telegram-канале главный редактор RT поделилась вдохновляющей историей одной из подписчиц и призналась: «Прямо в сердце мне Ваши слова».

Жена Тиграна Кеосаяна опубликовала комментарий пользовательницы Сети, которая рассказала о своей бабушке, выкарабкавшейся с того света. Тем самым девушка решила поддержать Маргариту Симоньян и вселить в нее веру в лучшее.

«Маргарита! Поверьте, человек — это боевая машина… Моя бабушка в возрасте 75 лет в 80-х годах лежала в коме 3 месяца. Мама, главный врач и вообще врачебная семья с бабулей попрощались… Но! Сама вдруг проснулась и прекрасно прожила еще 10 лет. Вообще никаких изменений не было. Сказала: „Меня туда не берут!“ Я сама все видела своими глазами! Сил Вам! Все будет лучше, чем вы думаете!» — поделилась подписчица.

Журналистка не смогла пройти мимо истории и призналась, что она оставила особый след в ее душе.

«Спасибо Вам! Прямо в сердце мне Ваши слова. Жду и надеюсь», — заявила Маргарита Симоньян.

Несмотря на серьезные проблемы в семье, знаменитость лишь иногда делится новостями о состоянии мужа и позволяет себе дать волю эмоциям. Она признается: «Страшнее того, что сейчас происходит с Тиграном, в моей жизни не было». Не опускать руки Маргарите Симоньян помогает вера — как личная, так и вера многих людей: «Я верю, что, когда молится много людей, Господь являет и не такие чудеса».

Напомним, в конце декабря 2024 года Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и в настоящее время находится в коме. Известно, что проблемы с сердцем у телеведущего уже давно, в 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта.

Ранее сообщалось о том, что Маргарита Симоньян показала видеопризнание в любви, которое помогает ей в минуты отчаяния.