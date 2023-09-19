«Прямо посреди улицы...»: Викторию Боню застали за странным занятием на «Аллее славы»

Блогер и телеведущая Виктория Боня легла посреди «Аллеи славы» и начала медитировать. Об этом сообщает StarHit.

Виктория Боня решила сделать пластическую операцию у звездного хирурга, из-за чего ей пришлось на какое-то время покинуть Россию и уехать в США. Только вот результаты пластики пока не радуют, а многие подписчики критикуют новую внешность девушки.

При этом сама телеведущая уже начинает переживать из-за постоянного хейта со стороны общественности и качества работы хирурга. Она борется со стрессом с помощью походов по магазинам и медитации. Накануне в Сеть выложили видео, на котором можно заметить, как Боня лежит посреди «Аллеи славы».

«Я не думала, что здесь такая сильная энергетика! Когда я легла на бульваре Walk of Fame, я как будто соединилась с миллионами людей, которые когда-либо проходили тут. Мне захотелось сделать медитацию прямо посреди улицы...», – прокомментировала блогер.

Она добавила, что, несмотря на странный выбор места для практики, никто из случайных прохожих не осудил ее и ничего не сказал. Все просто шли мимо.

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