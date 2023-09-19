«Нахалка»: Волочкова обрушилась с критикой на Собчак

Балерина Волочкова назвала «нахалкой» Ксению Собчак после интервью с ней, об этом сообщает News.ru.

4 года назад журналистка пришла в гости к Волочковой, чтобы взять у нее интервью. Собчак без спроса заглядывала в шкафы балерины с нижним бельем и находила там интимные игрушки. В итоге Анастасия Волочкова осталась возмущена интервью. В разговоре с журналистами она назвала съемки Собчак позорными.

«Ксения Собчак устроила здесь просто позорище с этой съемкой скрытыми камерами, оставленными в бане, порылась в тумбочках, она выставила себя как позорище», - рассказала балерина.

Знаменитость подчеркнула, что не сердится на Ксению Анатольевну и умеет прощать людей.

«Если бы я не умела прощать, я бы ее на порог дома не пустила. Люди, которым я рассказывала об этой ситуации, мне говорят, что надо было гнать ее в шею! Нахалка просто», - объяснила Волочкова.

Ранее мы писали о том, что сердце Анастасии Волочковой снова занято. Балерина призналась, что очень дорожит новыми отношениями. Она не планирует раскрывать имя возлюбленного и рассказывает, что между ними царит полная гармония.