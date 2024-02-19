«Прямо неприятно»: Люся Чеботина отреагировала на высказывание Дубцовой о ней

Популярная певица Люся Чеботина прокомментировала недавнее интервью Ирины Дубцовой журналистке Лауре Джугелии, в котором та неоднозначно высказалась о коллеге. Соответствующий пост она разместила в своем микроблоге.

В рамках интервью Дубцова заявила, что спокойно относится к плагиату своих хитов и предпочитает не устраивать скандала, когда уличает в этом звезд. Тогда Лаура Джугелия упомянула Люсю Чеботину, которая как автор песен в аналогичных ситуациях старается восстанавливать справедливость публично.

«Ничего не могу сказать про Люсю Чеботину, никаких ситуаций у меня с ней не было, но ничего про нее сказать вам не могу, друзья мои. Опустим эту тему», — ответила Дубцова.

Теперь о резонансном интервью высказалась сама Чеботина. По словам исполнительницы хита «Солнце Монако», она не догадывалась о существовании какого-либо конфликта и считала Ирину подругой. Она добавила, что в прошлом по ночам помогала Дубцовой с продакшеном песни, но в итоге столкнулась с неблагодарностью.

«Интересно узнавать, что у тебя с кем-то конфликт, о котором ты даже не подозревал, из интервью этого человека… <…> Прямо неприятно», — написала Чеботина.

Ранее Ирина Дубцова вспомнила, как была на грани жизни и смерти из-за проблем со здоровьем.