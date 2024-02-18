«Меня трясло»: Ирина Дубцова призналась, что была на грани жизни и смерти из-за проблем со здоровьем

Певица Ирина Дубцова поделилась подробностями о своем здоровье в интервью Лауре Джугелии на YouTube-канале FAMETIME TV. Победительница «Фабрики звезд-4» призналась, что одно время даже находилась на грани между жизнью и смертью.

В декабре прошлого года появилась информация о том, что Ирина Дубцова попала в больницу и из-за госпитализации пропустила ряд мероприятий, в том числе церемонию «Песня года».

Кроме того, артистка набрала вес. Ирина Дубцова призналась, что поправилась на фоне серьезных проблем со здоровьем, о которых узнала в сентябре 2022 года. Врачи диагностировали ей острое воспаление, аутоиммунное заболевание щитовидной железы и прописали гормональные таблетки.

В то время Ирина Дубцова находилась на грани жизни и смерти.

«Я думала, что умру, поскольку анализы, которые пришли на момент, когда меня привезла в больницу скорая помощь, были просто за гранью. <…> Я не могла понять, что со мной происходит. У меня несбиваемая температура 38, меня постоянно трясло, как будто это паническая атака, а я не понимала, что у меня сильнейшая тахикардия, и болело горло», — поделилась откровениями певица.

Тогда врачи назначили Ирине Дубцовой гормональную терапию с огромным количеством побочных эффектов. Артистке пришлось долгие месяцы проходить лечение, прежде чем она поборола недуг.

«Теперь я сижу как на пороховой бочке и жду, когда оно [обострение болезни] случится вновь. Ведь то, что со мной произошло, произошло на нервной почве», — призналась певица.

Ранее сообщалось о том, что солисты группы «Корни» Алексей Кабанов, Александр Бердников и Дмитрий Пакуличев раскрыли секрет популярности «Фабрики звезд».