«Прямо над нами что-то сбивали»: Сергей Жигунов рассказал о съемках в Севастополе в момент атаки ВСУ

Съемочная группа фильма «Три друга, клад и матрос Кошка» оказалась в эпицентре обстрелов со стороны ВСУ. Об этом рассказал актер и продюсер картины Сергей Жигунов.

По его словам, группа работала в Севастополе, когда город атаковали ракетами и дронами. Системы ПВО сбивали воздушные цели прямо над съемочной площадкой, были слышны громкие звуки взрывов.

«Наша съемочная группа проявила чудеса мужества. Мы попали под ракетные обстрелы в Севастополе. Когда первые английские ракеты пролетели, прямо над нами что-то сбивали», - разоткровенничался актер.

Как отметил Жигунов, в этот момент на площадке работали дети, поэтому режиссер и актеры опасались, что родители заберут их домой. Однако матери проявили стойкость и съемки продолжились.

При этом в последний день съемок к артистам подошла охрана ПЗРК «Панцирь» и поинтересовалась, почему они находятся в опасном месте. В итоге напряженную обстановку удалось разрядить благодаря горячему кофе.

«Подошел парень с автоматом, а вдалеке вторая группа снимала английскую кавалерию, которая идет в атаку. И парень меня спрашивает: «Это кто?», а я говорю: «Англичане», и слышу в ответ: «Давай врежем по ним!» — приводит Пятый канал слова Жигунова.

