Прямо на траве: Саша Савельева показала жаркие объятия с мужем Кириллом Сафоновым

Участница популярного проекта «Фабрика звезд», которая получила известность благодаря группе «Фабрика» Александра Савельева поделилась романтичным роликом с мужем. На удивление поклонников, на кадрах певица и ее супруг Кирилл Сафонов лежали и страстно целовались.

Фанаты и коллеги восхищаются звездной парой, которые уже 13 лет живут в счастливом браке. Обычно Савельева старается не говорить о личной жизни, редко радуя фанатов снимками с мужем. Но на днях девушка решилась на откровенность. Несмотря на многочисленные слухи о разводе, супруги доказывают, что страсть в их отношениях не утихла.

В новом ролике Саша вместе с Кириллом позируют на траве, обнявшись. Супруги не стесняются окружающих и наслаждаются друг другом: томные взгляды, поглаживания и шепот губ. По словам исполнительницы, это видео лучше всего отражает их чувства.

«Все так же валяемся в обнимку на газоне. С годовщиной нас. Счастливое число 13», – написала Савельева в соцсетях.

Поклонники отметили в комментариях, что видео является постановочным, но все равно порадовались за пару. Многие признались, что восхищаются артистами.

«Как мне нравится ваша пара. Счастья и любви на долгие-долгие годы», «Шикарные! С юбилеем, голубки», «С годовщиной! Вы супер! Настоящие половинки!», «Реально самая красивая пара!», «С кружевной свадьбой», – цитирует подписчиков певицы издание «7Дней.ru».

Ранее мы писали о том, как Саша Савельева и ее сын заразились тяжелой формой гриппа в другой стране. Болезнь оказалась настолько серьезной, что артистка несколько дней не выходила на связь в соцсетях.